Данилюк звільняється через конфлікт з Богданом – джерело

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 15:03

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Про це Українській правді повідомили джерела в оточенні глави РНБО.

Зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

У свою чергу, співрозмовники УП в Офісі президент говорять про Данилюка як про малоефективного менеджера: "Він ніякий і плете інтриги. Не показав результату з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано".

Нагадаємо:

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк у п’ятницю написав заяву про звільнення з посади.
  • 22 травня президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.
  • З квітня 2016 року по червень 2018 року Данилюк обіймав посаду фінансів України в уряді Володимира Гройсмана, але його звільнили через конфлікт з Гройсманом. 
  • Він був одним із ідеологів націоналізації "Приватбанку", співвласником якого був олігарх і колишній бізнес партнер Зеленського Ігор Коломойський.
  • У 2019 році суд Києва задовольнив позов Коломойського до Нацбанку і Кабінету міністрів і визнав протиправним рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Сам Данилюк вважає рішення про націоналізацію правильним. За словами Данилюка, він не спілкувався із Коломойським після націоналізації і олігарх не впливає на його участь у команді президента.
  • Коломойський кілька років не жив в Україні, але повернувся у травні після інавгурації Зеленського. 
  • Главою офісу Зеленського став юрист Коломойського Андрій Богдан. 
  • Зеленський неодноразово говорив, що Коломойський ніяк не впливає на його президентські рішення, водночас президент нещодавно провів зустріч з олігархом.

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Теми: Данилюк Богдан Офіс президента


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