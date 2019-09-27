Данилюк звільняється через конфлікт з Богданом – джерело

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Про це Українській правді повідомили джерела в оточенні глави РНБО.

Зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

У свою чергу, співрозмовники УП в Офісі президент говорять про Данилюка як про малоефективного менеджера: "Він ніякий і плете інтриги. Не показав результату з моменту призначення. Думали його відправити в США послом, але і це ризиковано".

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