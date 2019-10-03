Підозрюваному в корупції екс-нардепу ВАКС визначив заставу 15 мільйонів
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 мільйонів гривень підозрюваному у організації вчинення особливо тяжких корупційних злочинів народному депутату 8-го скликання, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", Станіславу Березкіну.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дослівно: "Так, суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у сумі майже 15 млн гривень".
Деталі: Крім того суд визначив колишньому нардепу процесуальні обов’язки, передбачені статті 194 КПК, а саме прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Крім цього Березкін має утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; а також здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та на в’їзд в Україну.
Що передувало: Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату 8-го скликання Станіславу Березкіну.
За даними слідства, Березкін як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років "організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи".
Передісторія:
- Верховна Рада у листопаді 2018 року відмовиласянадати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.
- У кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.
- У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина БерезкінаМаксима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.
- Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.
- Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив".
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