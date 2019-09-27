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САП повідомила про підозру колишньому нардепу Березкіну

П'ятниця, 27 вересня 2019, 18:24
САП повідомила про підозру колишньому нардепу Березкіну

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату 8-го скликання, який був у групах "Відродження" і "Воля народу", Станіславу Березкіну.

Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба САП.

"У п’ятницю… за дорученням прокурорів, детективами НАБУ у встановленому законом порядку повідомлено про підозру екс-депутату за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 КК України", - сказано у повідомленні.

Відомство вказує, що під час розслідування зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній Березкін як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років "організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн. доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи".

"Заволодіння коштами здійснено за попередньою змовою групою осіб під видом видачі кредиту, хоча достатнього забезпечення для його отримання до банку надано не було", - повідомляє САП.

Кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" були легалізовані шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній.

"В подальшому компаніями офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів АТ "Ощадбанк" придбано активи в м. Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа", - повідомляють у САП.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада у листопаді 2018 року відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.
  • У кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.
  • У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.
  • Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.
  • Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив".

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураВерховна Рада
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