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За сина нардепа Березкіна і ще 5 арештованих уже внесли застави

П'ятниця, 26 жовтня 2018, 13:03
За сина нардепа Березкіна і ще 5 арештованих уже внесли застави

За п’ятьох арештованих у справі про заволодіння 20 мільйонами доларів США держбанку "Ощадбанк" внесли заставу.

Про це йдеться у листі юридичної компанії "EQUITY", яке є в "Української правди".

"26 жовтня 2018 року, відповідні суми застав вже було сплачено. Ми очікуємо, що клієнти компанії вийдуть на свободу вже найближчим часом", - сказано у листі.

Водночас у листі адвокати заявили, що добили зменшення застав 6 своїм підзахисним: керівнику ЗАТ "Креатив", двом працівникам ПАТ "Креатив Груп", колишньому головному бухгалтеру Групи компаній "Креатив", колишньому директору ТОВ "ЗМЖ", колишньому акціонеру групи компаній "Креатив" Максиму Березкіну.

Як вдалося встановити УП, йдеться про керівника ЗАТ "Креатив" - Олександра Бойка, двох працівників - Оксану Сікорську та Віталія Пустовіта, колишнього головного бухгалтера Тетяну Слюсаренко, колишнього директора ТОВ "ЗМЖ" Сергія Тимченка.

Раніше заступниця голови правління Ощадбанку Ірина Земцова, яку була арештована у цій справі, внесла заставу у 7 мільйонів гривень.

Всього у цій справі було арештовано 10 людей.

Як відомо, 25 жовтня Солом'янський райсуд взяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку, а також ще чотирьох фігурантів справи.

Також суд обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна Максиму у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень, хоча антикорупцыйна прокуратура просила для нього заставу у 150 мільйонів.

Як повідомлялося, у справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима.

Раніше НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

У САП пообіцяли найближчим часом направити до ГПУ подання на зняття недоторканності з нардепа.

Українська правда
Теми: банкисуд
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