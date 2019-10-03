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Рада дала 3 місяці на доопрацювання ветованого Зеленським Виборчого кодексу

Четвер, 3 жовтня 2019, 18:23

Верховна Рада дала три місяці комітету на роботу з пропозиціями президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу, який глава держави ветував.

Таке рішення підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням заступник голови Комітету з питань організації державної влади Аліна Загоруйко заявила, що документ комплексний і його потрібно якісно прописати.

"Ми сьогодні по суті не розглядаємо Виборчий кодекс. Оскільки це дуже комплексний документ, для того щоб ми могли якісно його прописати, врахувати усі пропозиції президента України, ми просимо Верховну Раду продовжити терміни повторного розгляду", - сказала вона.

Вона зазначила, що комітет просить відвести на роботу з документом 90 днів.

Передісторія:

  • У вересні президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.
  • У пропозиціях президента до Виборчого кодексу України, які повернуто на розгляд ВР 13 вересня, зазначено, що кодекс "містить положення, які не відповідають Конституції України".
  • 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.
  • За проект закону №3112-1 проголосували проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.
  • 27 серпня спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.

Теми: вибориВерховна Рада
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