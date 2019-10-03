Рада дала 3 місяці на доопрацювання ветованого Зеленським Виборчого кодексу

Верховна Рада дала три місяці комітету на роботу з пропозиціями президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу, який глава держави ветував.

Таке рішення підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед голосуванням заступник голови Комітету з питань організації державної влади Аліна Загоруйко заявила, що документ комплексний і його потрібно якісно прописати.

"Ми сьогодні по суті не розглядаємо Виборчий кодекс. Оскільки це дуже комплексний документ, для того щоб ми могли якісно його прописати, врахувати усі пропозиції президента України, ми просимо Верховну Раду продовжити терміни повторного розгляду", - сказала вона.

Вона зазначила, що комітет просить відвести на роботу з документом 90 днів.

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