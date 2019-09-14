Президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

Джерело: Українська правда

Деталі: У пропозиціях президента до Виборчого кодексу України, які повернуто на розгляд ВР 13 вересня, зазначено, що кодекс "містить положення, які не відповідають Конституції України".

У документі зазначено, що положення Кодексу, "не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур".

"Аналіз положень Кодексу ... дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерною для пропорційної виборчої системи із закритими списками", - йдеться у поданні.

Також вказується, що принцип ґендерної рівності, закріплений у Кодексі, "на практиці може бути знівельований", на відсутність у Кодексі достатнього механізму забезпечення реалізації виборчих прав окремими категоріями осіб, на дискримінаційне і непропорційне обмеження прав кандидатів у нардепи порівняно з кандидатами на пост президента, а положення про необхідність проживання в Україні кандидата та безперервного перебування поза її межами (не більше 183 днів) "необґрунтовано обтяжують дотримання вимог цензу осілості".

"Пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів й демократичних стандартів організації та проведення виборів, унеможливлення будь-яких зловживань та маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться у поданні глави держави.

Доповідати пропозиції глави держави під час повторного розгляду Виборчого кодексу на пленарному засіданні ВР буде представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Що передувало: 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.

За проект закону №3112-1 проголосували проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.

27 серпня спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.

Того ж дня кодекс було направлено на підпис президенту України.

Документ авторства Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця пройшов перше читання 7 листопада 2017 року.

Нові положення Кодексу передбачають застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.