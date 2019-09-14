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Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками: суперечить Конституції

Субота, 14 вересня 2019, 14:16
Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками: суперечить Конституції

Президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями. 

Джерело: Українська правда 

Деталі: У пропозиціях президента до Виборчого кодексу України, які повернуто на розгляд ВР 13 вересня, зазначено, що кодекс "містить положення, які не відповідають Конституції України".

У документі зазначено, що положення Кодексу, "не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур". 

"Аналіз положень Кодексу ... дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерною для пропорційної виборчої системи із закритими списками", - йдеться у поданні.

Також вказується, що принцип ґендерної рівності, закріплений у Кодексі, "на практиці може бути знівельований", на відсутність у Кодексі достатнього механізму забезпечення реалізації виборчих прав окремими категоріями осіб, на дискримінаційне і непропорційне обмеження прав кандидатів у нардепи порівняно з кандидатами на пост президента, а положення про необхідність проживання в Україні кандидата та безперервного перебування поза її межами  (не більше 183 днів) "необґрунтовано обтяжують дотримання вимог цензу осілості".  

"Пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів й демократичних стандартів організації та проведення виборів, унеможливлення будь-яких зловживань та маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться у поданні глави держави. 

Доповідати пропозиції глави держави під час повторного розгляду Виборчого кодексу на пленарному засіданні ВР буде представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Що передувало:

  • 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.
  • За проект закону №3112-1 проголосували проголосували 230 нардепів, з необхідних 226.
  • 27 серпня спікер ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.
  • Того ж дня кодекс було направлено на підпис президенту України.
  • Документ авторства  Андрія Парубія, Олександра Черненка та Леоніда Ємця пройшов перше читання 7 листопада 2017 року.
  • Нові положення Кодексу передбачають застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвиборизаконодавство
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