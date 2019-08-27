Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками

Джерело: повідомлення Андрія Парубія у Twitter

Спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.

Пряма мова: "Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс".

фото: Twitter Андрія Парубія

Деталі: Парубій також подякував депутатам, які проголосували за кодекс.

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