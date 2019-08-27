Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками
Вівторок, 27 серпня 2019, 15:42
Джерело: повідомлення Андрія Парубія у Twitter
Спікер Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.
Пряма мова: "Голова профільного Комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс".
Деталі: Парубій також подякував депутатам, які проголосували за кодекс.
Передісторія:
- 11 липня 2019 року на останньому засіданні Верховної Ради 8 скликання депутати ухвалили Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.
- Проект кодексу пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.
- Він передбачає виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.
- Як пояснював один із ініціаторів законопроекту нардеп Леонід Ємець, йдеться про регіональні відкриті списки у 27 виборчих регіонах – і лідер політсили не зможе впливати на місце кандидата у виборчому списку.
Українська правда