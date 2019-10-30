Затори на кордоні під Ужгородом збільшились вдвічі

Черга вантажівок до пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецке" зросла в два рази у порівнянні з минулою добою.

Джерело: місцеве видання "Mukachevo.net"

Деталі: Минулої доби на КПП "Ужгород" на кордоні з Словаччиною стояло близько 500 вантажівок.

Як повідомлялось раніше, за добу прикордонники пропускають близько 50-80 транспортних засобів. Зараз таку ж кількість пропускають за 12 годин.

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