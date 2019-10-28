На кордоні під Ужгородом в черзі скупчилися 500 вантажівок

У черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке" стоять п'ятсот вантажівок.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Чопського прикордонного загону

Коментар пресслужби: "Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке", досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься".

Деталі: За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин.

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