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На кордоні під Ужгородом в черзі скупчилися 500 вантажівок

Понеділок, 28 жовтня 2019, 14:17

У черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке" стоять п'ятсот вантажівок.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Чопського прикордонного загону

Коментар пресслужби: "Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке", досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься".

Деталі: За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин.

Передісторія:

  • 24 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.
  • Пізніше він засумнівався у ефективності боротьби з контрабандою митною службою в Чернівецькій області.

Теми: Ужгородкордон
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