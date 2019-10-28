На кордоні під Ужгородом в черзі скупчилися 500 вантажівок

5135 переглядів
Понеділок, 28 жовтня 2019, 15:17

У черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке" стоять п'ятсот вантажівок.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Чопського прикордонного загону

Коментар пресслужби: "Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП "Ужгород - Вишнє Нємецке", досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься".

Деталі: За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин.

Передісторія:

  • 24 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук побував на кордоні з Румунією в Порубному Чернівецької області, пообурювався корупцією та контрабандою і дав начальнику ГУ ДФС області Віталію Шпаку тиждень на вирішення проблем.
  • Пізніше він засумнівався у ефективності боротьби з контрабандою митною службою в Чернівецькій області.

Теми: Ужгород кордон


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чоловік вистрибнув з 4-го поверху відділу поліції: перевіряють правоохоронців 19 вересня 2019, 17:41
Спалили авто колишнього віце-мера Ужгорода 13 червня 2019, 11:50
"Мотор Січ" призупиняє сполучення Київ – Ужгород 6 травня 2019, 15:06
Усі новини
Головні новини
Штаб ООС підтвердив розведення військ в Золотому
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому
"Слуга народу" і "ЄС" посварилися в Раді: закидали одне одному держзраду
Усі новини
здоров'я

5 способів відтермінувати початок Альцгеймера

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями