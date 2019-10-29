Пробки на границе под Ужгородом увеличились вдвое

Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" выросла в два раза по сравнению с прошлыми сутками.

Источник: местное издание "Mukachevo.net"

Детали: Прошлые сутки на КПП "Ужгород" на границе со Словакией стояло около 500 грузовиков.

Как сообщалось ранее, за сутки пограничники пропускают около 50-80 транспортных средств. Сейчас такое же количество пропускают за 12 часов.

Напомним: