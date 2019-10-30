Пробки на границе под Ужгородом увеличились вдвое

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Среда, 30 октября 2019, 00:48

Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" выросла в два раза по сравнению с прошлыми сутками.

Источник: местное издание "Mukachevo.net"

Детали: Прошлые сутки на КПП "Ужгород" на границе со Словакией стояло около 500 грузовиков.

Как сообщалось ранее, за сутки пограничники пропускают около 50-80 транспортных средств. Сейчас такое же количество пропускают за 12 часов.

Напомним:

  • 28 октября в пресс-служба Чопского пограничного отряда сообщили, что очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Ужгород граница


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