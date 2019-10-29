Пробки на границе под Ужгородом увеличились вдвое
Вторник, 29 октября 2019, 23:48
Очередь грузовиков в пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" выросла в два раза по сравнению с прошлыми сутками.
Источник: местное издание "Mukachevo.net"
Детали: Прошлые сутки на КПП "Ужгород" на границе со Словакией стояло около 500 грузовиков.
Как сообщалось ранее, за сутки пограничники пропускают около 50-80 транспортных средств. Сейчас такое же количество пропускают за 12 часов.
Напомним:
- 28 октября в пресс-служба Чопского пограничного отряда сообщили, что очередь на КПП "Ужгород-Вишне Немецке" будет увеличиваться, пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной.
Ольга Гетьманец, УП