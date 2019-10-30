Четверо дітей захворіли на гепатит "А" на Одещині

Одеський лабораторний центр повідомив про виявлення групової захворюваності на гепатит "А" серед учнів однієї із шкіл Біляївського району Одеської області.

Джерело: сайт регіонального відділення лабораторної служби

Деталі: Випадки захворювання зареєстрували на минулому тижні у чотирьох дітей. У двох з них діагноз підтвердився клініко-біохімічно.

Дослівно: "В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем."

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