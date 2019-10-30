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Четверо дітей захворіли на гепатит "А" на Одещині

Середа, 30 жовтня 2019, 00:26

Одеський лабораторний центр повідомив про виявлення групової захворюваності на гепатит "А" серед учнів однієї із шкіл Біляївського району Одеської області. 

Джерело: сайт регіонального відділення лабораторної служби

Деталі: Випадки захворювання зареєстрували на минулому тижні у чотирьох дітей. У двох з них діагноз підтвердився клініко-біохімічно.

Дослівно: "В осередку проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем."

Нагадаємо:

  • Раніше ДСНС повідомила, що із підозрою на гепатит "А" на лікуванні перебуває 15 учнів школи № 7 міста Чернігів.
  • Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
  • За даними МОЗ, гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитися ним можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: здоров'яОдеська область
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