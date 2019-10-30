Четверо детей заболели гепатитом "А" в Одесской области
53 просмотра
Среда, 30 октября 2019, 01:26
Одесский лабораторный центр сообщил об обнаружении групповой заболеваемости на гепатит "А" среди учеников одной из школ Беляевского района Одесской области.
Источник: сайт регионального отделения лабораторной службы
Детали: Случаи заболевания зарегистрировали на прошлой неделе в четырех детей. В двух из них диагноз подтвердился клинико-биохимически.
Дословно: "В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по лабораторным контролем."
Напомним:
- Ранее ГСЧС сообщила, что с подозрением на гепатит "А" на лечении находится 15 учеников школы № 7 города Чернигов.
- Гепатит "А" – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов "В" и "С", гепатит "А" не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.
- По данным Минздрава, гепатит "А" чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться им можно через продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua