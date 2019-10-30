Четверо детей заболели гепатитом "А" в Одесской области

Одесский лабораторный центр сообщил об обнаружении групповой заболеваемости на гепатит "А" среди учеников одной из школ Беляевского района Одесской области.

Источник: сайт регионального отделения лабораторной службы

Детали: Случаи заболевания зарегистрировали на прошлой неделе в четырех детей. В двух из них диагноз подтвердился клинико-биохимически.

Дословно: "В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий по лабораторным контролем."

Напомним: