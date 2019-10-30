Законодавці Конгресу підтримали нові санкції проти Туреччини

Палата представників схвалила санкції проти Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.

Джерело: The Hill

Деталі: Більшість конгресменів проголосували за пакет санкції. У підтримку ініціативи висловились 403 законодавці, проти 16. У разі їх остаточного прийняття президент Дональд Трамп не зможе їх скасувати.

Це рішення підтримали 176 республіканців, і лише 15 виступили проти. Як підкреслює видання,це свідчить про протест партійців Трампа проти його політики щодо Туреччини.

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