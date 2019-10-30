Законодавці Конгресу підтримали нові санкції проти Туреччини
Середа, 30 жовтня 2019, 04:12
Палата представників схвалила санкції проти Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії.
Джерело: The Hill
Деталі: Більшість конгресменів проголосували за пакет санкції. У підтримку ініціативи висловились 403 законодавці, проти 16. У разі їх остаточного прийняття президент Дональд Трамп не зможе їх скасувати.
Це рішення підтримали 176 республіканців, і лише 15 виступили проти. Як підкреслює видання,це свідчить про протест партійців Трампа проти його політики щодо Туреччини.
Нагадаємо:
- 15 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій проти Туреччини.
- Через тиждень Трамп оголосив про зняття санкцій проти Туреччини, введених після початку турецького наступу на півночі Сирії.
Ольга Гетьманець, УП