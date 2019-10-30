Законодавці Конгресу підтримали нові санкції проти Туреччини

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Середа, 30 жовтня 2019, 05:12

Палата представників схвалила санкції проти Туреччини через її військову операцію на півночі Сирії. 

Джерело: The Hill

Деталі: Більшість конгресменів проголосували за пакет санкції. У підтримку ініціативи висловились 403 законодавці, проти 16. У разі їх остаточного прийняття президент Дональд Трамп не зможе їх скасувати.  

Це рішення підтримали 176 республіканців, і лише 15 виступили проти. Як підкреслює видання,це свідчить про протест партійців Трампа проти його політики щодо Туреччини.

Нагадаємо:

  • 15 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій проти Туреччини.
  • Через тиждень Трамп оголосив про зняття санкцій проти Туреччини, введених після початку турецького наступу на півночі Сирії.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: США Туреччина санкції Трамп Сирія


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