Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 01:52

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій проти Туреччини.

Джерело: заява Трампа.

Санкції будуть введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".

Президент США також заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху", - додав він.

Передісторія:

  • 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
  • Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
  • Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають три варіанти, як реагувати на вторгнення Туреччини до Сирії.
  • Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкції проти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
  • США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.

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Теми: Трамп США Туреччина


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