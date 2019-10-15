Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини
Вівторок, 15 жовтня 2019, 01:52
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій проти Туреччини.
Джерело: заява Трампа.
Санкції будуть введені щодо діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".
Президент США також заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.
"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивному шляху", - додав він.
Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019
Передісторія:
- 8 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), що їх Туреччина вважає терористами.
- Напад розпочався після того, як Трамп оголосив про припинення підтримки курдів.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США мають три варіанти, як реагувати на вторгнення Туреччини до Сирії.
- Дональд Трамп підпише указ, яким наділить Міністерство фінансів США повноваженнями вводити санкції проти Туреччини за порушення прав людини в Сирії або за дії, що ведуть до дестабілізації ситуації в країні.
- США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.