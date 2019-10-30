Законодатели Конгресса поддержали новые санкции против Турции

Палата представителей одобрила санкции против Турции за ее военную операцию на севере Сирии.

Источник: The Hill

Детали: Большинство конгрессменов проголосовали за пакет санкции. В поддержку инициативы высказались 403 законодатели, против 16. В случае их окончательного принятия президент Дональд Трамп не сможет их отменить.

Это решение поддержали 176 республиканцев, и только 15 выступили против. Как подчеркивает издание, это свидетельствует о протесте партийцев Трампа против его политики в отношении Турции.

Напомним: