Законодатели Конгресса поддержали новые санкции против Турции
Среда, 30 октября 2019, 04:12
Палата представителей одобрила санкции против Турции за ее военную операцию на севере Сирии.
Источник: The Hill
Детали: Большинство конгрессменов проголосовали за пакет санкции. В поддержку инициативы высказались 403 законодатели, против 16. В случае их окончательного принятия президент Дональд Трамп не сможет их отменить.
Это решение поддержали 176 республиканцев, и только 15 выступили против. Как подчеркивает издание, это свидетельствует о протесте партийцев Трампа против его политики в отношении Турции.
Напомним:
- 15 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции.
- Через неделю Трамп объявил о снятии санкций против Турции, введенных после начала турецкого наступления на севере Сирии.
Ольга Гетьманец, УП