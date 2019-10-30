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Законодатели Конгресса поддержали новые санкции против Турции

Среда, 30 октября 2019, 04:12

Палата представителей одобрила санкции против Турции за ее военную операцию на севере Сирии.

Источник: The Hill

Детали: Большинство конгрессменов проголосовали за пакет санкции. В поддержку инициативы высказались 403 законодатели, против 16. В случае их окончательного принятия президент Дональд Трамп не сможет их отменить.

Это решение поддержали 176 республиканцев, и только 15 выступили против. Как подчеркивает издание, это свидетельствует о протесте партийцев Трампа против его политики в отношении Турции.

Напомним:

  • 15 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции.
  • Через неделю Трамп объявил о снятии санкций против Турции, введенных после начала турецкого наступления на севере Сирии.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СШАТурциясанкцииТрампСирия
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