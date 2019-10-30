В Агентстві з розшуку активів зник масив документів
Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, заявляє про зникнення масиву документів.
Джерело: сайт АРМА
Дослівно: "28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не знаходяться за місцем їх зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном".
Деталі: 29 жовтня через зникнення документів розпочали дисциплінарні провадження, відсторонили деяких працівників АРМА від виконання службових обов’язків та розпочали службове розслідування.
В агентстві додали: якщо втрата документів підтвердиться, то про це повідомлять у правоохоронні органи.
В АРМА відзначили, що наразі в агентстві проходить аудит, і припустили, що документи могли приховати певні особи, щоб створити штучні перешкоди діяльності агентства та дискредитувати його перед органами контролю та аудиту.
Нагадаємо:
- АРМА займається розшуком активів, отриманих злочинним шляхом, а також управлінням активами, які арештовані у кримінальних провадженнях.
- Зокрема, займається управлінням "Межигір’ям" президента-втікача Віктора Януковича, медіахолдингом UMH олігарха-втікача Сергія Курченка, Херсонським нафтоперевалочним комплексом тощо.