В Агентстві з розшуку активів зник масив документів

Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, заявляє про зникнення масиву документів.

Джерело: сайт АРМА

Дослівно: "28 жовтня стало відомо, що кілька десятків розпорядчих документів (наказів та інших документів) АРМА не знаходяться за місцем їх зберігання в АРМА. Ці документи стосуються управління арештованим майном".

Деталі: 29 жовтня через зникнення документів розпочали дисциплінарні провадження, відсторонили деяких працівників АРМА від виконання службових обов’язків та розпочали службове розслідування.

В агентстві додали: якщо втрата документів підтвердиться, то про це повідомлять у правоохоронні органи.

В АРМА відзначили, що наразі в агентстві проходить аудит, і припустили, що документи могли приховати певні особи, щоб створити штучні перешкоди діяльності агентства та дискредитувати його перед органами контролю та аудиту.

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