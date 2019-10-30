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В Агентстве по розыску активов исчез массив документов

Среда, 30 октября 2019, 11:53

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, заявляет об исчезновении массива документов.

Источник: сайт АРМА

Дословно: "28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом".

Детали: 29 октября из-за исчезновения документов начали дисциплинарные производства, отстранили некоторых сотрудников АРМА от выполнения служебных обязанностей и начали служебное расследование.

В агентстве добавили: если потеря документов подтвердится, то об этом сообщат в правоохранительные органы.

В АРМА отметили, что в настоящее время в агентстве проходит аудит, и предположили, что документы могли скрыть определенные лица, чтобы создать искусственные препятствия деятельности агентства и дискредитировать его перед органами контроля и аудита.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: недвижимость
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