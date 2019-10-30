В Агентстве по розыску активов исчез массив документов

966 просмотров
Среда, 30 октября 2019, 12:53

Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, заявляет об исчезновении массива документов.

Источник: сайт АРМА

Дословно: "28 октября стало известно, что несколько десятков распорядительных документов (приказов и других документов) АРМА не находятся по месту их хранения в АРМА. Эти документы касаются управления арестованным имуществом".

Детали: 29 октября из-за исчезновения документов начали дисциплинарные производства, отстранили некоторых сотрудников АРМА от выполнения служебных обязанностей и начали служебное расследование.

В агентстве добавили: если потеря документов подтвердится, то об этом сообщат в правоохранительные органы.

В АРМА отметили, что в настоящее время в агентстве проходит аудит, и предположили, что документы могли скрыть определенные лица, чтобы создать искусственные препятствия деятельности агентства и дискредитировать его перед органами контроля и аудита.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: недвижимость


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардеп Яценко отверг причастность к коррупционной "схеме" с оценкой имущества 23 октября 2019, 23:29
Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко 22 октября 2019, 21:06
В подвешенном состоянии: что происходит с рынком недвижимости Киева 21 октября 2019, 09:51
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны
Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым
Застройщик Ваврыш: Мы с Ткаченко – партнеры по Одесской киностудии
В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет
Все новости
интервью

Актриса Олеся Жураковская: Хочется, чтобы украинцы снимались в главных ролях украинского кино

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів