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Міністр культури хоче обмежити росіян у володінні ЗМІ в Україні

Середа, 30 жовтня 2019, 13:37

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що в Україні необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу.

Про це він сказав виступаючи у середу на Форумі єдності у Маріуполі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування чи участі у ЗМІ", - сказав він.

Бородянський також зазначив, що необхідно ввести обов'язкову реєстрацію або ліцензування, залежно від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа.

Водночас він анонсував введення до юридичного поля "поняття та критеріїв маніпулювання громадською думкою".

"Ми також по-іншому захищатимемо представників медіа не тільки юридично, а й фінансово", - додав він.

Нагадаємо:

  • 26 вересня Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна", власником якого є депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, давній соратник Віктора Медведчука.

"Українська правда" у Threads

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