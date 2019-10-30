Министр культуры хочет ограничить россиян во владении СМИ в Украине

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Среда, 30 октября 2019, 14:37

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что в Украине необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинским СМИ и участие в них российского капитала.

Об этом он сказал, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал он.

Бородянский также отметил, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирования, в зависимости от ограниченности ресурса, для различных видов медиа.

Бородянский анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".

"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа, не только юридически, но и финансово", - добавил он.

Напомним:

  • 26 сентября Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию региональным вещателям канала "112-Украина", владельцем которого является депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, давний соратник Виктора Медведчука.



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