Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна виграла свій другий матч Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації у китайському Шеньчжені і вийшла до 1/2 фіналу змагань.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Восьма тенісистка рейтингу WTA перемогла Симону Халеп з Румунії (5) - 7:5, 6:3. Суперниці провели на корті 1 годину 40 хвилин.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g