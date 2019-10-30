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Світоліна вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Середа, 30 жовтня 2019, 13:32

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна виграла свій другий матч Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації у китайському Шеньчжені і вийшла до 1/2 фіналу змагань.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Восьма тенісистка рейтингу WTA перемогла Симону Халеп з Румунії (5) - 7:5, 6:3. Суперниці провели на корті 1 годину 40 хвилин.

У Пурпурній групі WTA Finals також виступають Б'янка Андреєску (Канада, 4) та Кароліна Плішкова з Чехії (2), які також зіграють 30 жовтня Становище учасниць на цю годину: Світоліна - 2 перемоги, Халеп -1, Андреєску - 0, Плішкова - 0. 

У стартовій грі українка перемогла Плішкову з рахунком 7:6 (14:12), 6:4, а заключний матч у групі з Андреєску має провести 1 листопада. 

У Червоному квартеті на цю годину по одній перемозі здобули Кікі Бертенс (Нідерданди, 10), Ешлі Барті (Австралія, 1) та Белінда Бенчич (Швейцарія, 7). Чешка Петра Квітова (6) очок не має.

На стадії півфіналів 2 листопада зіграють по дві кращі тенісистки кожної з груп. Фінал пройде у неділю, 3 листопада.

Призовий фонд змагань - 14 млн долл.

Нагадаємо: Минулого сезону переможницею Підсумкового турніру WTA, який проходив у Сінгапурі, стала Світоліна. Українка тоді виграла усі п'ять матчів

Теми: спорт
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