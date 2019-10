Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне и вышла в 1/2 финала соревнований.

Источник: "Укринформ"

Детали: Восьмая теннисистка рейтинга WTA победила Симону Халеп из Румынии (5) - 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут.

👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g