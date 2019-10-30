Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне и вышла в 1/2 финала соревнований.

Источник: "Укринформ"

Детали: Восьмая теннисистка рейтинга WTA победила Симону Халеп из Румынии (5) - 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут.

В Пурпурной группе WTA Finals также выступают Бьянка Андрееску (Канада, 4) и Плишкова из Чехии (2), которые также сыграют 30 октября. Положение участников на этот час: Свитолина - 2 победы, Халеп 1, Андрееску - 0, Плишкова - 0.

В стартовой игре украинка победила Плишкову со счетом 7:6 (14:12), 6:4, а заключительный матч в группе с Андрееску должен пройти 1 ноября.

В Красном квартете на этот час по одной победе одержали Кики Бертенс (Нидерданды, 10), Эшли Барти (Австралия, 1) и Бенчич (Швейцария, 7). Чешка Петра Квитова (6) очков нет.

На стадии полуфиналов 2 ноября сыграют по две лучшие теннисистки каждой из групп. Финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.

Призовой фонд соревнований - 14 миллионов долларов.

Напомним: В прошлом сезоне победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, стала Свитолина. Украинка тогда выиграла все пять матчей.