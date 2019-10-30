Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина выиграла свой второй матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне и вышла в 1/2 финала соревнований.
Источник: "Укринформ"
Детали: Восьмая теннисистка рейтинга WTA победила Симону Халеп из Румынии (5) - 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут.
👏👏 @ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g— WTA (@WTA) October 30, 2019
В Пурпурной группе WTA Finals также выступают Бьянка Андрееску (Канада, 4) и Плишкова из Чехии (2), которые также сыграют 30 октября. Положение участников на этот час: Свитолина - 2 победы, Халеп 1, Андрееску - 0, Плишкова - 0.
В стартовой игре украинка победила Плишкову со счетом 7:6 (14:12), 6:4, а заключительный матч в группе с Андрееску должен пройти 1 ноября.
В Красном квартете на этот час по одной победе одержали Кики Бертенс (Нидерданды, 10), Эшли Барти (Австралия, 1) и Бенчич (Швейцария, 7). Чешка Петра Квитова (6) очков нет.
На стадии полуфиналов 2 ноября сыграют по две лучшие теннисистки каждой из групп. Финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.
Призовой фонд соревнований - 14 миллионов долларов.
Напомним: В прошлом сезоне победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, стала Свитолина. Украинка тогда выиграла все пять матчей.
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