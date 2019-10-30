СБУ змогла отримати свідчення експредставника "МДБ ДНР"

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Середа, 30 жовтня 2019, 15:05

Служба безпеки України заявляє, що провела спецоперацію і вивела з окупованої території Донеччини колишнього представника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ ДНР".

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних сил України, а також протиправної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність залишити ОРДО для надання українським контррозвідникам цієї інформації.

Проведена перевірка підтвердила, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності"

Деталі: СБУ наголошує, що Центр спеціальних операцій так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" – це структура, створена спецслужбами РФ і підконтрольна їм.

Теми: СБУ ДНР Донецька область ОРДЛО


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