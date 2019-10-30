СБУ смогла получить показания экс-представителя "МГБ ДНР"

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Среда, 30 октября 2019, 15:05

Служба безопасности Украины заявляет, что провела спецоперацию и вывела с оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Позже он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.

Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учтя предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности".

Детали: СБУ подчеркивает, что Центр специальных операций так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" – это структура, созданная спецслужбами РФ и подконтрольная им.

Темы: СБУ ДНР Донецкая область ОРДЛО


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