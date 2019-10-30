Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ смогла получить показания экс-представителя "МГБ ДНР"

Среда, 30 октября 2019, 14:05

Служба безопасности Украины заявляет, что провела спецоперацию и вывела с оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Позже он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.

Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учтя предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности".

Детали: СБУ подчеркивает, что Центр специальных операций так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" – это структура, созданная спецслужбами РФ и подконтрольная им.

Темы: СБУДНРДонецкая областьОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
СБУ
СБУ показала уничтожение редкого российского "Терминатора-2"
СБУ объявила подозрение коммунисту Симоненко и описала, как он бежал в Россию
СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: