СБУ смогла получить показания экс-представителя "МГБ ДНР"

Служба безопасности Украины заявляет, что провела спецоперацию и вывела с оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Позже он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.

Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учтя предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности".

Детали: СБУ подчеркивает, что Центр специальных операций так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" – это структура, созданная спецслужбами РФ и подконтрольная им.