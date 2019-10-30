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На з'їзді вибрали другого суддю КС

Середа, 30 жовтня 2019, 14:43

На Всеукраїнському з'їзді суддів делегати обрали другого суддю Конституційного суду за своєю квотою – Петра Філюка.

Джерело: керівник прес-служби Державної судової адміністрації Андрій Лисенко у Facebook, коментар Лисенка УП

Дослівно: "За результатами другого туру таємного голосування делегатами XVII позачергового з'їзду суддів України ще одним суддею Конституційного суду обрано Петра Філюка".

Деталі: На уточнююче запитання "Української правди" Лисенко пояснив, що третього суддю обиратимуть уже на наступному з’їзді, дата якого наразі не визначена.

Пряма мова: "(Обиратимуть) на наступному з`їзді, бо на цьому більше ніхто не набрав понад 140 голосів (норма за регламентом 50% плюс один і більше делегатів)".

 

Деталі: За його кандидатуру віддали 151 голоси з 272 хто взяв участь у голосуванні. Таким чином, на з`їзді обрано двох суддів Конституційного суду - Галину Юровську та Петра Філюка.

Що передувало: Увечері 29 жовтня з'їзд зміг обрати тільки одного суддю з трьох за своєю квотою з 15 претендентів.

Українська правда
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