На съезде избрали второго судью КС

На Всеукраинском съезде судей делегаты избрали второго судью Конституционного суда по своей квоте - Петра Филюка.

Источник: руководитель пресс-службы Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook, комментарий Лысенко УП

Дословно: "По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк".

Детали: На уточняющий вопрос "Украинской правды" Лысенко объяснил, что третьего судью будут выбирать уже на следующем съезде, дата которого пока не определена.

Прямая речь: "(Выбирать) будут на следующем съезде, потому что на этом больше никто не набрал более 140 голосов (норма по регламенту 50% плюс один и более делегатов)".

Детали: За его кандидатуру отдали 151 голоса из 272 голосовавших. Таким образом, на съезде избраны двое судей Конституционного суда - Галина Юровская и Петр Филюк.

Что было ранее: Вечером 29 октября съезд смог избрать из 15 претендентов только одного судью из трех по своей квоте.