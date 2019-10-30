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На съезде избрали второго судью КС

Среда, 30 октября 2019, 14:43

На Всеукраинском съезде судей делегаты избрали второго судью Конституционного суда по своей квоте - Петра Филюка.

Источник: руководитель пресс-службы Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook, комментарий Лысенко УП

Дословно: "По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк".

Детали: На уточняющий вопрос "Украинской правды" Лысенко объяснил, что третьего судью будут выбирать уже на следующем съезде, дата которого пока не определена.

Прямая речь: "(Выбирать) будут на следующем съезде, потому что на этом больше никто не набрал более 140 голосов (норма по регламенту 50% плюс один и более делегатов)".

 

Детали: За его кандидатуру отдали 151 голоса из 272 голосовавших. Таким образом, на съезде избраны двое судей Конституционного суда - Галина Юровская и Петр Филюк.

Что было ранее: Вечером 29 октября съезд смог избрать из 15 претендентов только одного судью из трех по своей квоте.

Украинская правда
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