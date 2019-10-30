На съезде избрали второго судью КС

1510 просмотров
Среда, 30 октября 2019, 15:43

На Всеукраинском съезде судей делегаты избрали второго судью Конституционного суда по своей квоте - Петра Филюка.

Источник: руководитель пресс-службы Государственной судебной администрации Андрей Лысенко в Facebook, комментарий Лысенко УП

Дословно: "По результатам второго тура тайного голосования делегатами XVII внеочередного съезда судей Украины еще одним судьей Конституционного суда избран Петр Филюк".

Детали: На уточняющий вопрос "Украинской правды" Лысенко объяснил, что третьего судью будут выбирать уже на следующем съезде, дата которого пока не определена.

Прямая речь: "(Выбирать) будут на следующем съезде, потому что на этом больше никто не набрал более 140 голосов (норма по регламенту 50% плюс один и более делегатов)".

 

Детали: За его кандидатуру отдали 151 голоса из 272 голосовавших. Таким образом, на съезде избраны двое судей Конституционного суда - Галина Юровская и Петр Филюк.

Что было ранее: Вечером 29 октября съезд смог избрать из 15 претендентов только одного судью из трех по своей квоте.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2"
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Папарацци сняли переписку "слуги народа" с проституткой, он говорит: постановка
Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны
Все новости
мнение

Как повлияет на развитие вашего ребенка меньшее количество игрушек?

мнение

Почему не стоит убивать все бактерии, которые живут в нашем организме

Медицина

Что следует знать о вакцинации детей с хроническими заболеваниями

Поиск по сайту
Архив
Весь архів