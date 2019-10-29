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На Всеукраїнському з’їзді обрали одну з трьох суддів КС

Вівторок, 29 жовтня 2019, 22:42

На Всеукраїнському з'їзді суддів делегати обирають трьох суддів Конституційного Суду. Найбільше голосів отримала Галина Юровська.

Джерело: керівник прес-служби Державної судової адміністрації Андрій Лисенко у Facebook 

Деталі: За Юровську проголосували 145 зі 274 делегатів.

У другий тур 30 жовтня потрапили Олександр Коровайко (106 голосів), Петро Філюк (98 голосів), Оксана Грищук (76 голосів), Олександр Прокопенко (61 голос).

Суддів обирають шляхом таємного голосування.

Всього було 16 претендентів, яких Рада суддів відібрала за результатами співбесіди та дослідження анкет.

Знати більше: Хто хоче контролювати Конституційний Суд?

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Українська правда
Теми: КС
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