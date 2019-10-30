Глава Мін’юсту: Роботу міністерства зараз контролюю на 70%

Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що наразі контролює роботу свого міністерства лише на 70%

Джерело: інтерв’ю Малюськи Українській правді

Пряма мова: "Кілька тижнів тому я думав, що на 70, я думаю, що цей відсоток не змінився"

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Говорячи про решту 30% системи, Малюська розказав, що не контролює пенітенціарну систему, деякі територіальні управління і певні процеси в центральному апараті

Пряма мова: "Відсотків 8 – це територіальні управління, відсотків 20 – це тюрми і 2 відсотки – це щось, що відбувається в центральному апараті".

Водночас Малюська висловив упевненість, що найближчим часом контролюватиме роботу міністерства на 80-90%.

За його словами, пенітенціарна служба – це одна з найскладніших сфер Мінюсту.

Пряма мова: Там є і свої громадяни, і своя медицина, і свої силовики, і свої корупційні потоки. Тобто це абсолютно окреме суспільство. Тому пенітенціаркою буде займатися група людей".

Реформувати цю ланку міністр планує за рахунок коштів донорів, оскільки в бюджеті на це грошей немає.

Малюська розказав, що пенітенціарка фінансується відсотків на 30, але при цьому виживає, тому що там є свій бізнес.

Пряма мова: "Скільки там мільярдів позабюджетного на цих бізнес напрямках рухається, навіть не корупційних, а напівкорупційних – мені навіть складно уявити. Тому ключовим завданням мого профільного заступника буде відділити бізнес від тюремних устоїв".

Він додав, що у системі пенітенціарки найскладніше те, що немає людини чи навіть групи людей, які керували пенітенціарною системою. За його словами, це набір абсолютно некоординованих інституцій, які лише теоретично підпорядковані заступнику міністра. Але одна людина не може охопити цю систему.

Пряма мова: "Це для мене був жах, бо я очікував побачити якусь піраміду управлінську, де є керівник, його підлеглі, кожен з яких відповідає за свій напрям. Цієї піраміди у системі тюрем не виявилося. Є просто керівник і є анархія, феодально-васальські відносини…"

Водночас Малюська запевнив, що має кандидатуру на посаду в міністерстві, яка працюватиме із цими проблемами.

Міністр повідомив, що для врегулювання ситуації до кінця року буде розроблений законопроєкт.

За його словами, є два варіанти поведінки в даному випадку – або воювати з існуючою системою, або будувати з нуля нову систему за зразком Північної Європи.