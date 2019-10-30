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Глава Минюста: Работу министерства сейчас контролирую на 70%

Среда, 30 октября 2019, 15:59

Министр юстиции Денис Малюська признал, что сейчас контролирует работу своего министерства лишь на 70%

Источник: интервью Малюськи Украинской правде

Прямая речь: "Несколько недель назад я думал, что на 70, я думаю, что этот процент не изменился"

Детали: Министр заверил, что закрыл болевые точки: системное рейдерство, стоп-списки

Говоря об остальных 30% системы, Малюська рассказал, что не контролирует пенитенциарную систему, некоторые территориальные управления и определенные процессы в центральном аппарате

Прямая речь: "Процентов 8 - это территориальные управления, процентов 20 - это тюрьмы и 2 процента - это нечто, что происходит в центральном аппарате".

В то же время малюська выразил уверенность, что в ближайшее время будет контролировать работу министерства на 80-90%.

По его словам, пенитенциарная служба - это одна из самых сложных сфер Минюста.

Прямая речь: Там есть и свои граждане, и своя медицина, и свои силовики, и свои коррупционные потоки. То есть это совершенно отдельное общество. Поэтому пенитенциаркой будет заниматься группа людей".

Реформировать это звено министр планирует за счет средств доноров, поскольку в бюджете на это денег нет.

Малюська рассказал, что пенитенциарка финансируется процентов на 30, но при этом выживает, потому что там есть свой бизнес.

Прямая речь: "Сколько там миллиардов внебюджетного на этих бизнес направлениях движется, даже не коррупционных, а полукоррупционных - мне даже сложно представить. Поэтому ключевой задачей моего профильного заместителя будет отделить бизнес от тюремных нравов".

Он добавил, что в системе пенитенциарки самое сложное то, что нет человека или даже группы людей, которые руководили пенитенциарной системой. По его словам, это набор абсолютно некоординированных институтов, которые лишь теоретически подчинены заместителю министра. Но один человек не может охватить эту систему.

Прямая речь: "Это для меня был ужас, я ожидал увидеть какую-то пирамиду управленческую, где есть руководитель, его подчиненные, каждый из которых отвечает за свое направление. Этой пирамиды в системе тюрем не оказалось. Есть просто руководитель и есть анархия, феодально-вассальськие отношения ... "

В то же время Малюська заверил, что у него есть кандидатура на должность в министерстве, которая будет работать с этими проблемами.

Министр сообщил, что для урегулирования ситуации до конца года будет разработан законопроект.

По его словам, есть два варианта поведения в данном случае - или воевать с существующей системой, или строить с нуля новую систему по образцу Северной Европы.

Темы: Минюсттюрьмакриминал
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