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Малюська рассказал, как АРМА занималась рейдерством

Среда, 30 октября 2019, 16:33

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как Агентство по розыску и менеджменту активов занималось рейдерством.

Источник: интервью Малюськи Украинской правде

Детали: По словам министра, в рейдерских схемах при прошлой власти использовалась государственная система электронных торгов, которая реализует арестованное имущество (СЕТАМ).

Прямая речь: "Там проблемных вопросов очень много, потому что СЕТАМ  и сейчас еще полностью не вышла из одной, фактически рейдерской схемы. Эту схему несколько дней назад мы остановили, возможно, не полностью, но в большей ее части".

Он рассказал, что через эту систему реализовывалось арестованное Агентством по розыску и менеджменту активов имущество.

Прямая речь: Есть такое ведомство как АРМА. Законодательство по АРМЕ прописано настолько продумано, что даже если случается какое-то рейдерство, то виновных нет. Более того, все участники даже остановить этот процесс не имеют права, поэтому участники незаконных действий чувствовали себя в безопасности".

Что происходило? Открывается какое-то уголовное производство - не важно какое, в рамках которого прокурор может попросить суд арестовать какое-либо имущество. Ну, например, недвижимость какую - здание, земельный участок. Ее арестовывают, передают в АРМУ. Внешне выглядит, что ничего страшного не произошло".

Малюська пояснил, что у АРМА нет полномочий просто хранить имущество. Они должны или передать его в управление, или продать. И они продают.

Прямая речь: "Цена, как правило, крайне низка. Она даже рыночная была бы низкой, так как здесь чрезвычайная продажа - здесь арестованное имущество, уголовное производство, собственник против. А там еще и были мастера, которые даже низкую рыночную цену занижали ниже плинтуса".

Министр высказал мнение, что несколько ключевых людей в АРМА будут уволены в ближайшее время. Он не назвал конкретных имен, по его словам, это "ключевые персонажи, которые не были достаточно инициативными, чтобы эта история прекратилась".

При этом он предположил, что предыдущие торги могут быть пересмотрены.

В то же время Малюська добавил, что СЕТАМ станет полноценным участником системы ProZorro и будет торговать через нее.

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Темы: Минюстрейдерство
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