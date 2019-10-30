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Facebook заморозив акаунти "кухаря Путіна" Пригожина за втручання у справи Африки

Середа, 30 жовтня 2019, 18:36

Компанія Facebook призупинила роботу трьох мереж російських облікових записів, які намагалися втрутитися у внутрішню політику 8 африканських країн.

Усі мережі ведуть до юридичних осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого звинувачують у втручанні у вибори США 2016 року.

Джерело: Reuters , "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови відділу кібербезпеки Facebook Натаніеля Ґлейхера

Пряма мова Ґлейхера: "Хоча люди, які стоять за цими мережами, спробували приховати свою приналежність і взаємозв'язок, наше розслідування зв'язало ці кампанії зі структурами, що мають відношення до російського фінансиста Євгена Пригожина, якому міністерство юстиції США висувало звинувачення".

Деталі: Одна з мереж складалася з 35 акаунтів у Facebook і 53 сторінок, 7 груп, 5 акаунтів в Instagram, які орієнтувалися на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбік, Демократичну Республіку Конго, Республіку Кот-д'Івуар і Камерун.

Як стверджує Facebook, за допомогою таких мереж Росія втручалася у справи інших держав.

Група компаній "Конкорд", підконтрольна Пригожину, заявила, що "інформація не відповідає дійсності".

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяfacebook
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