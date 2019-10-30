Facebook заморозил аккаунты "повара Путина" Пригожина за вмешательство в дела Африки

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Среда, 30 октября 2019, 19:36

Компания Facebook приостановила работу трех сетей российских учетных записей, которые пытались вмешаться во внутреннюю политику 8 африканских стран.

Все сети ведут к "юридическим лицам, связанным с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, обвиняемым во вмешательстве в выборы США 2016 года.

Источник: Reuters, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера

Прямая речь Глейхера: "Хотя люди, стоящие за этими сетями, попытались скрыть свою принадлежность и взаимосвязи, наше расследование связало эти кампании со структурами, имеющими отношение к российскому финансисту Евгению Пригожину, которому министерство юстиции США предъявляло обвинения".

Детали: Одна из сетей состояла из 35 аккаунтов в Facebook, 53 страниц, 7 групп и 5 аккаунтов в Instagram, которые ориентировались на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Республику Кот-д'Ивуар и Камерун.

По утверждению Facebook, при помощи этих сетей Россия вмешивалась в дела других государств.

Группа компаний "Конкорд", подконтрольная Пригожину, заявила, что "информация не соответствует действительности".

Напомним:

Темы: Росcия facebook


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