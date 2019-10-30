Facebook заморозил аккаунты "повара Путина" Пригожина за вмешательство в дела Африки
Компания Facebook приостановила работу трех сетей российских учетных записей, которые пытались вмешаться во внутреннюю политику 8 африканских стран.
Все сети ведут к "юридическим лицам, связанным с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, обвиняемым во вмешательстве в выборы США 2016 года.
Источник: Reuters, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера
Прямая речь Глейхера: "Хотя люди, стоящие за этими сетями, попытались скрыть свою принадлежность и взаимосвязи, наше расследование связало эти кампании со структурами, имеющими отношение к российскому финансисту Евгению Пригожину, которому министерство юстиции США предъявляло обвинения".
Детали: Одна из сетей состояла из 35 аккаунтов в Facebook, 53 страниц, 7 групп и 5 аккаунтов в Instagram, которые ориентировались на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Республику Кот-д'Ивуар и Камерун.
По утверждению Facebook, при помощи этих сетей Россия вмешивалась в дела других государств.
Группа компаний "Конкорд", подконтрольная Пригожину, заявила, что "информация не соответствует действительности".
Напомним:
- Евгений Пригожин – известный российский бизнесмен, близкий к президенту России Владимиру Путину.
- Пригожина связывают с организацией и финансированием так называемой "фабрики интернет-троллей", которую в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, и "частной военной компании Вагнера". Наемников "ЧВК Вагнера" фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
- Пригожин якобы также нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.
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