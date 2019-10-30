Динамо у додатковий час вибиває Шахтар із Кубка України

Київське "Динамо" пробилося до чвертьфіналу Кубка України. В 1/8 фіналу кияни в додаткових екстратаймах здолали донецький "Шахтар" з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у середу 30 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

З перших хвилин на полі була жорстка та швидкісна гра. У першому таймі "Динамо" було ближчим до забитого голу.

На 22-й хвилині після удару здалека Сергія Сидорчука у верхній кут воріт рахунок став 1:0.

У перші 45 хвилин у господарів поля було ще пару моментів біля воріт "Шахтаря". Удари Артема Беседіна, Беньяміна Вербича та Олександра Караваєва не стали проблемою для Андрія П`ятова.

У "гірників" запам`тався удар Євгенія Коноплянки, відбитий Георгієм Бущаном.

Також не влучали по воротах "Динамо" Тайсон та Микола Матвієнко.

У другому таймі знову на полі була боротьба і футбол "насмерть".

Беседін не реалізував іще один момент біля воріт "Шахтаря".

У "Шахтаря" був удар Тараса Степаненка та сейв Бущана.

Але найцікавіше було в останні хвилини основного часу.

На 89-й хвилині головний арбітр Віктор Копієвський вилучає Володимира Шепелєва. Півзахисник "Динамо" робив підкат і зачепив ногу Тайсона. Суддя відразу показує динамівцю червону картку, яку навряд чи можна назвати справедливою.

Для перемоги в основний час "Динамо" не вистачило однієї хвилини. На 92-й хвилині "Шахтар" зрівнює рахунок. Після розіграшу кутового було кілька рикошетів і м`яч потрапив до Степаненка, який ударом у кут воріт десь метрів із 19-ти робить рахунок 1:1.

Далі - два екстратайми.

На 94-й хвилині рефері урівнює склади. За другу жовту картку був вилучений Тарас Степаненко.

Через кілька хвилин П`ятов рятує "Шахтар" після удару Дениса Гармаша.

На 109-й хвилині Де Пена подав кутовий і Денис Попов із розгону сильним ударом головою під поперечку робить рахунок 2:1.

Наприкінці заключної 15-хвилинки динамівці мали більше шансів збільшити перевагу, ніж "Шахтар" - зрівняти рахунок.

Два небезпечні удари Циганкова та Гармаша були заблоковані. Але на відміну від основного часу "Динамо" цього разу перемогу не втратило, граючи до останньої секунди.

Інші матчі 1/8 фіналу Кубка України завершилися з такими результатами:

"Маріуполь" - "Олімпік" - 1:0

"Минай" - "Львів" - 2:0

"Інгулець" - "Дніпро-1" - 1:2

"Миколаїв" - "Десна" - 2:4

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

"Олександрія" - "Зоря" по пенальті 5:4

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