Динамо в дополнительное время выбивает Шахтер из Кубка Украины

Киевское "Динамо" пробилось в четверть-финал Кубка Украины. В 1/8 финала киевляне в дополнительных экстра-таймах преодолели донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Поединок прошел в среду 30 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

С первых минут на поле была жесткая и скоростная игра. В первом тайме "Динамо" было ближе к забитому голу.

На 22-й минуте после удара издали Сергея Сидорова в верхний угол ворот счет стал 1:0.

В первые 45 минут у хозяев поля было еще пару моментов. Удары Артема Беседина, Беньямина Вербича и Александра Караваева не стали проблемой для Андрея Пятова.

У "горняков" запомнился удар Евгения Коноплянки, отраженный Георгием Бущаном.

Также не попадали по воротам "Динамо" Тайсон и Николай Матвиенко.

Во втором тайме снова на поле была борьба и футбол "насмерть".

Беседин не реализовал еще один момент у ворот "Шахтера".

У "Шахтера" был удар Тараса Степаненко и сейв Бущана.

Но самое интересное было в последние минуты основного времени.

На 89-й минуте главный арбитр Виктор Копиевский удаляет Владимира Шепелева. Полузащитник "Динамо" делал подкат и зацепил ногу Тайсона. Судья сразу показывает динамовцу красную карточку, которую вряд ли можно назвать справедливой.

Для победы в основное время "Динамо" не хватило одной минуты. На 92-й минуте "Шахтер" сравнивает счет. После розыгрыша углового было несколько рикошетов и мяч попал в Степаненко, который ударом в угол ворот метров с 19-ти делает счет 1:1.

Далее - два экстра-тайма.

На 94-й минуте рефери уравнивает составы. За вторую желтую карточку удален Тарас Степаненко.

Через несколько минут Пятов спасает "Шахтер" после удара Дениса Гармаша.

На 109-й минуте Де Пена подал угловой и Денис Попов с разгона сильным ударом головой под перекладину делает счет 2:1.

В конце заключительной 15-минутки динамовцы имели больше шансов увеличить преимущество, нежели "Шахтер" - сравнять счет.

Два опасных удара Цыганкова и Гармаша были заблокированы. Но "Динамо", в отличие от основного времени, на этот раз победу не потеряло, играя до последней секунды.

Другие матчи 1/8 финала Кубка Украины завершились с такими результатами:

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0

"Минай" - "Львов" - 2:0

"Ингулец" - "Днепр-1" - 1:2

"Николаев" - "Десна" - 2:4

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

"Александрия" - "Заря" по пенальти 5: 4

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