П’ятеро підлітків поранені внаслідок стрілянини в Торонто

2358 переглядів
Четвер, 31 жовтня 2019, 05:57

У канадському місті Торонто в результаті стрілянини п’ятеро підлітків отримали тяжкі поранення.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на поліцію міста

Деталі: Поранених у важкому стані доставили до лікарні. Вік постраждалих від 16 до 18 років. Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс.

Обставини стрілянини уточнюються. Наразі відомо, що виникла вона у коридорі житлового комплексу. Троє невідомих чоловіків відкрили вогонь по людях, які перебували у будівлі, після чого втекли. Поліція вважає, що жертви були обрані не випадковими чином.

Нагадаємо:

  • У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Канада кримінал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У канадській провінції визнали Голодомор геноцидом українців  30 жовтня 2019, 00:20
Партія Трюдо перемагає на виборах у Канаді 22 жовтня 2019, 08:03
Канадська опозиція обіцяє збільшити підтримку України 2 жовтня 2019, 05:51
Усі новини
Головні новини
Рада зняла недоторканність і дозволила арешт Дубневича
"Слуга народу" зізнався в Раді, що був свідком корупції Дубневича
Богдан: Хорошковський консультує митницю, але не є її "тіньовим керівником"
Путін закликав "Нафтогаз" та "Газпром" обнулити взаємні претензії 
Усі новини
дослідження

Чому у мушлях чути море

Фото

11 дуже страшних собак, які про це не здогадуються

думка

Чому не варто вбивати усі бактерії, які живуть в нашому організмі