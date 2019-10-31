П’ятеро підлітків поранені внаслідок стрілянини в Торонто
У канадському місті Торонто в результаті стрілянини п’ятеро підлітків отримали тяжкі поранення.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на поліцію міста
Деталі: Поранених у важкому стані доставили до лікарні. Вік постраждалих від 16 до 18 років. Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс.
Обставини стрілянини уточнюються. Наразі відомо, що виникла вона у коридорі житлового комплексу. Троє невідомих чоловіків відкрили вогонь по людях, які перебували у будівлі, після чого втекли. Поліція вважає, що жертви були обрані не випадковими чином.
Нагадаємо:
- У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.
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