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П’ятеро підлітків поранені внаслідок стрілянини в Торонто

Четвер, 31 жовтня 2019, 04:57

У канадському місті Торонто в результаті стрілянини п’ятеро підлітків отримали тяжкі поранення.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на поліцію міста

Деталі: Поранених у важкому стані доставили до лікарні. Вік постраждалих від 16 до 18 років. Про це повідомив керівник поліції Торонто Марк Саундерс.

Обставини стрілянини уточнюються. Наразі відомо, що виникла вона у коридорі житлового комплексу. Троє невідомих чоловіків відкрили вогонь по людях, які перебували у будівлі, після чого втекли. Поліція вважає, що жертви були обрані не випадковими чином.

Нагадаємо:

  • У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Канадакримінал
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