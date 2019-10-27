Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина на зустрічі випускників у Техасі: 2 загинули, 14 поранених

Неділя, 27 жовтня 2019, 14:13

У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.

Джерело: CNNNBC 

Деталі:  За повідомленням поліції, стрілянина сталася пізно ввечері 26 жовтня на майданчику для вечірок, розташованому на малонаселеній ділянці траси за межами населеного пункту.

Поліція розшукує лише одну людину, причетну до стрілянини, поки не встановивши мотив нападника.

Чи є жертви нападу студентами університету, не уточнюється. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.

 

Теми: СШАзброяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
США
Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен
25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ
Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: