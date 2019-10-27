Стрілянина на зустрічі випускників у Техасі: 2 загинули, 14 поранених

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Неділя, 27 жовтня 2019, 15:13

У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.

Джерело: CNNNBC 

Деталі:  За повідомленням поліції, стрілянина сталася пізно ввечері 26 жовтня на майданчику для вечірок, розташованому на малонаселеній ділянці траси за межами населеного пункту.

Поліція розшукує лише одну людину, причетну до стрілянини, поки не встановивши мотив нападника.

Чи є жертви нападу студентами університету, не уточнюється. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.

 

Теми: США зброя жертви


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