Стрілянина на зустрічі випускників у Техасі: 2 загинули, 14 поранених

У Грінвіллі (Техас, США) невідомий відкрив вогонь на вечірці з нагоди зустрічі випускників університету Texas A&M University-Commerce, в результаті інциденту загинули двоє, поранено щонайменше 14 осіб.

Джерело: CNN, NBC

Деталі: За повідомленням поліції, стрілянина сталася пізно ввечері 26 жовтня на майданчику для вечірок, розташованому на малонаселеній ділянці траси за межами населеного пункту.

Поліція розшукує лише одну людину, причетну до стрілянини, поки не встановивши мотив нападника.

Чи є жертви нападу студентами університету, не уточнюється. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.

A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk @NBCNews @CNN @foxnewsalert @CNN @ABC @BBCWorld @CBS pic.twitter.com/08eOVBQGC8