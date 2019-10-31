Пятеро подростков ранены в результате стрельбы в Торонто
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Четверг, 31 октября 2019, 05:57
В канадском городе Торонто в результате стрельбы пятеро подростков получили тяжелые ранения.
Источник: "Укринформ" с ссылкой на полицию города
Детали: Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возраст пострадавших от 16 до 18 лет. Об этом сообщил руководитель полиции Торонто Марк Саундерс.
Обстоятельства стрельбы уточняются. Известно, что возникла она в коридоре жилого комплекса. Трое неизвестных мужчин открыли огонь по людям, находившимся в здании, после чего скрылись. Полиция считает, что жертвы были выбраны не случайными образом.
Напомним:
- В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек.
Ольга Гетьманец, УП
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