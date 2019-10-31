Пятеро подростков ранены в результате стрельбы в Торонто

В канадском городе Торонто в результате стрельбы пятеро подростков получили тяжелые ранения.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на полицию города

Детали: Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возраст пострадавших от 16 до 18 лет. Об этом сообщил руководитель полиции Торонто Марк Саундерс.

Обстоятельства стрельбы уточняются. Известно, что возникла она в коридоре жилого комплекса. Трое неизвестных мужчин открыли огонь по людям, находившимся в здании, после чего скрылись. Полиция считает, что жертвы были выбраны не случайными образом.

Напомним: