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Пятеро подростков ранены в результате стрельбы в Торонто

Четверг, 31 октября 2019, 04:57

В канадском городе Торонто в результате стрельбы пятеро подростков получили тяжелые ранения.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на полицию города

Детали: Раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возраст пострадавших от 16 до 18 лет. Об этом сообщил руководитель полиции Торонто Марк Саундерс.

Обстоятельства стрельбы уточняются. Известно, что возникла она в коридоре жилого комплекса. Трое неизвестных мужчин открыли огонь по людям, находившимся в здании, после чего скрылись. Полиция считает, что жертвы были выбраны не случайными образом.

Напомним:

  • В Гринвилле (Техас, США) неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю встречи выпускников университета Texas A&M University-Commerce, в результате инцидента погибли двое, ранены не менее 14 человек. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Канадакриминал
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