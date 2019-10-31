Директор госпредприятия погорел на взятке детектива НАБУ

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Четверг, 31 октября 2019, 10:22

Задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу Национального антикоррупционного бюро взятку в 100 тысяч долларов.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Дословно: "Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования".

 

Детали: 30 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали "на горячем" этого руководителя госпредприятия.

Он задержан в соответствии с ст.208 УПК Украины. Осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

 

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или такие действия по предварительному сговору группы лиц).

Темы: НАБУ взятка Харьковская область


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