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Директор госпредприятия погорел на взятке детективу НАБУ

Четверг, 31 октября 2019, 09:22

Задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу Национального антикоррупционного бюро взятку в 100 тысяч долларов.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Дословно: "Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования".

 

Детали: 30 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали "на горячем" этого руководителя госпредприятия.

Он задержан в соответствии с ст.208 УПК Украины. Осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

 

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или такие действия по предварительному сговору группы лиц).

Накануне народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер написал в Facebook, что директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу задержали за взятку в $100 тысяч.

НАБУ не называет ни имени, ни должности государственного чиновника, ссылаясь на закон.

Этому предшествовало: В июле президент Владимир Зеленский провел в Харьковской области экстренное совещание относительно вырубки лесов. Тогда он заявил, что незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Глава государства позвонил Сисе и попросил зайти в Офис президента.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: НАБУвзяткаХарьковская область
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