Задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу Национального антикоррупционного бюро взятку в 100 тысяч долларов.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Дословно: "Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования".

Детали: 30 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали "на горячем" этого руководителя госпредприятия.

Он задержан в соответствии с ст.208 УПК Украины. Осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или такие действия по предварительному сговору группы лиц).