Немає підстав для заяв Верховної Ради щодо НАТО – Яременко

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що Верховна Рада не має підстав ухвалювати заяву щодо НАТО.

Про це Яременко написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда",

За його словами, депутати від фракції "Європейська солідарність" внесли на розгляд комітету проєкт заяви Верховної Ради щодо НАТО, але станом на сьогоднішній ранок тексту проєкту заяви на сайті парламенту немає.

Яременко зазначив, що у проєкті заяви немає нічого по суті процесу інтеграції в НАТО. Не згадані, не названі жодні вимоги щодо законів чи рішень у сфері безпеки і оборони (як то, наприклад, схвалення законів про СБУ, розвідку тощо), на яких наполягає НАТО.

"Проєкт заяви - суто схоластичний документ, який містить і відверті недолугості, як то згадку про "встановлену Конституцією України" безальтернативність вступу України в НАТО (хоч набуття членства в НАТО дійсно затверджено в Конституції, але слова "безальтернативність" в Конституції немає, а для заяв ВРУ такі деталі мають значення)", - написав він.

Яременко додав, що відповідно до регламенту проєкт заяви розглянуть на наступному засіданні комітету 13 листопада.

Нагадаємо, в Україні з дводенним візитом перебуває Північноатлантична рада НАТО. 30 жовтня посли країн та генсек відвідали Одесу, а 31-го проведуть зустрічі у Києві.

Цьому передувало :Колишній президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді просити у грудні Плану дій щодо членства у НАТО. Його фракція "Європейська солідарність" підготувала проєкт відповідного звернення Верховної Ради до Генасамблеї Альянсу.

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