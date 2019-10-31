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Нет оснований для заявлений Верховной Рады по НАТО – Яременко

Четверг, 31 октября 2019, 09:52

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает, что у Верховной Рады нет оснований принимать заявление о НАТО.

Об этом Яременко написал в Facebook, сообщает "Европейская правда",

По его словам, депутаты от фракции "Европейская солидарность" внесли на рассмотрение комитета проект заявления Верховной Рады относительно НАТО, но по состоянию на сегодняшнее утро текста проекта на сайте парламента нет.

Яременко отметил, что в проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО. Не упомянуты никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (как, например, принятие законов о СБУ, разведке и т.п.), на которых настаивает НАТО.

"Проект заявления - сугубо схоластический документ, который содержит и откровенные неуклюжести, как упоминание об " установленной Конституцией Украины" безальтернативности вступления Украины в НАТО (хотя членство в НАТО действительно утверждено в Конституции, но слова "безальтернативность" в Конституции нет, а для заявлений ВРУ такие детали имеют значение)", - написал он.

Яременко добавил, что согласно регламенту проект заявления будет рассмотрен на следующем заседании комитета 13 ноября.

Напомним, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. 30 октября послы стран и генсек посетили Одессу, а 31-го проведут встречи в Киеве.

Этому предшествовало: Бывший президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде просить в декабре Плана действий относительно членства в НАТО. Его фракция "Европейская солидарность" подготовила проект соответствующего обращения Верховной Рады к Генассамблее Альянса.

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Темы: НАТОВерховная Рада
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