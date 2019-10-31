Зеленський підтвердив бажання отримати ПДЧ в НАТО

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Четвер, 31 жовтня 2019, 11:28

Нова українська влада вважає, що план дії щодо членства має лишатися на порядку денному відносин із НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній конференції із генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у Києві.

Президент повідомив, що Україна концентрується на проведенні реформ, однак робить це, "не знімаючи з порядку денного і план дій щодо членства".

"Ми готові доводити – Україна заслуговує цього формату", – заявив він.

Деталі за декілька хвилин...

Теми: Зеленський НАТО Україна


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