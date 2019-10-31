Зеленський підтвердив бажання отримати ПДЧ в НАТО

Нова українська влада вважає, що план дії щодо членства має лишатися на порядку денному відносин із НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній конференції із генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у Києві. повідомляє "Європейська правда".

Президент повідомив, що Україна концентрується на проведенні реформ, однак робить це, "не знімаючи з порядку денного і план дій щодо членства".

"Ми готові доводити – Україна заслуговує цього формату", – заявив він.

Також президент Зеленський підтвердив перехід на новий формат у практичній співпраці між Україною та НАТО. "Ми сьогодні домовилися про новий консолідований пакет допомоги та заходів" , – заявив він.

Передісторія:

25 жовтня колишній президент Петро Порошенко пропонував Верховній Раді просити у грудні Плану дій щодо членства у НАТО. Його фракція "Європейська солідарність" підготувала проєкт відповідного звернення Верховної Ради до Генасамблеї Альянсу.

30 жовтня віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив, що інтеграція України в НАТО є "абсолютним і незмінним пріоритетом".

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