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Зеленский подтвердил желание получить ПДЧ в НАТО

Четверг, 31 октября 2019, 10:28

Новая украинская власть считает, что план действия относительно членства должен оставаться в повестке дня отношений с НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Президент сообщил, что Украина концентрируется на проведении реформ, однако делает это, "не снимая с повестки дня и план действий относительно членства".

"Мы готовы доказывать, что Украина заслуживает этого формата", - заявил он.

Также президент Зеленский подтвердил переход на новый формат в практическом сотрудничестве между Украиной и НАТО. "Мы сегодня договорились о новом консолидированном пакете помощи и мер", - заявил он.

Как известно, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. Вчера послы стран и генсек посетили Одессу, а сегодня проведут встречи в Киеве.

Предыстория:

  • 25 октября бывший президент Петр Порошенко предлагал Верховной Раде просить в декабре Плана действий относительно членства в НАТО. Его фракция "Европейская солидарность" подготовила проект соответствующего обращения Верховной Рады к Генассамблее Альянса.
  • 30 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите в 2008 году.
  • Такой же позиции, как известно, придерживаются Министерство обороны и МИД.
  • При этом Кулеба подчеркнул, что интеграция Украины в НАТО "абсолютным и неизменным приоритетом".

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Темы: НАТОЗеленскийУкраина
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