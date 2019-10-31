Зеленский подтвердил желание получить ПДЧ в НАТО

Новая украинская власть считает, что план действия относительно членства должен оставаться в повестке дня отношений с НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Президент сообщил, что Украина концентрируется на проведении реформ, однако делает это, "не снимая с повестки дня и план действий относительно членства".

"Мы готовы доказывать, что Украина заслуживает этого формата", - заявил он.

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