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Генсек ОБСЄ обіцяє детально обговорити Україну з Лавровим

Четвер, 31 жовтня 2019, 12:38

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Томас Гремінгер на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер планує обговорити ситуацію в Україні.

Про це він на початку зустрічі, передає російське агентство ТАСС.

"Для того, щоб успішно впоратися з викликами, які стоять перед нами, необхідна рішуча підтримка держав-учасників для того, щоб ОБСЄ могла успішно боротися з цими викликами. Якщо ми будемо працювати разом шляхом діалогу, ми зможемо реагувати на відсутність довіри між державами членами. Ми бачимо, що прогрес можливий там, де є політична воля і де є щирий діалог", - сказав Гремінгер.

"Ще один напрямок нашої роботи це, звичайно, ж Україна, і сьогодні ми детально зупинимося на цій темі", - додав генсек ОБСЄ.

Гремінгер також зазначив, що зустріч дасть можливість обговорити всі питання порядку денного перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн - учасниць ОБСЄ, яке пройде в Братиславі 5-6 грудня.

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Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄЛавров
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