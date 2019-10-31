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Зеленський розповів, коли почнеться розведення у Петрівському

Четвер, 31 жовтня 2019, 10:51
Зеленський розповів, коли почнеться розведення у Петрівському

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.

Джерело: спільна пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга і президента України 31 жовтня

Пряма мова Зеленського: "Ми зі свого боку почали розведення у Катеринівці. Якщо все буде безпечно і в Петрівському  впродовж тижня, то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському".

Деталі: Зеленський також відреагував на рішення Данії - дати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

За словами президента, таке рішення посилює позиції Росії і послаблює Європу. Зеленський запевнив, що український уряд був готовий до такого рішення.

Чому це важливо: Розведення сил у Золотому і Петрівському одна з основних умов зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні. Президент України і міністр закордонних справ сподіваються, що зустріч відбудеться у листопаді. 

Після повідомлення про розведення у Золотому 29 жовтня Зеленський розмовляв з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що проведення "нормандської зустрічі" залежить від Путіна не в останню чергу.

Лідери "четвірки": Зеленський, Меркель, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон.

Читайте також: Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Передісторія: 

  • 29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.
  • Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.
  • 29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.
  • При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".
  • 29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".
  • Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляла й українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийРозведення сил
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