Зеленський розповів, коли почнеться розведення у Петрівському

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.

Джерело: спільна пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга і президента України 31 жовтня

Пряма мова Зеленського: "Ми зі свого боку почали розведення у Катеринівці. Якщо все буде безпечно і в Петрівському впродовж тижня, то, мені здається, 4 листопада ми повинні почати розведення і в Петрівському".

Деталі: Зеленський також відреагував на рішення Данії - дати дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

За словами президента, таке рішення посилює позиції Росії і послаблює Європу. Зеленський запевнив, що український уряд був готовий до такого рішення.

Чому це важливо: Розведення сил у Золотому і Петрівському одна з основних умов зустрічі у Нормандському форматі на найвищому рівні. Президент України і міністр закордонних справ сподіваються, що зустріч відбудеться у листопаді.

Після повідомлення про розведення у Золотому 29 жовтня Зеленський розмовляв з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков говорив, що проведення "нормандської зустрічі" залежить від Путіна не в останню чергу.

Лідери "четвірки": Зеленський, Меркель, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон.

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Передісторія:

29 жовтня голова МЗС України заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

Спецпредставни голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

29 жовтня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення військ у районі Золотого-4 буде відбуватися упродовж трьох діб.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

29 жовтня у штабі ООС також повідомляли, що бойовики 5 разів стріляли в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), але пізніше військові заявили, що обстріл "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Увечері 28 жовтня у напрямку Золотого-4 стріляли по житлових будинках, повідомляла й українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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