Генсек ОБСЕ обещает подробно обсудить Украину с Лавровым

177 просмотров
Четверг, 31 октября 2019, 13:38

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг планирует обсудить ситуацию в Украине.

Об этом он в начале встречи, передает российское агентство ТАСС.

"Для того, чтобы успешно справиться с вызовами, которые стоят перед нами, необходима решительная поддержка государств-участников для того, чтобы ОБСЕ могла успешно бороться с этими вызовами. Если мы будем работать вместе путем диалога, мы сможем реагировать на отсутствие доверия между государствами членами. Мы видим, что прогресс возможен там, где есть политическая воля и где есть искренний диалог", - сказал Гремингер.

"Еще одно направление нашей работы это, конечно, же Украина, и сегодня мы подробно остановимся на этой теме", - добавил генсек ОБСЕ.

Гремингер также отметил, что встреча даст возможность обсудить все вопросы повестке дня перед заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 5-6 декабря.

Читайте также: Пристайко: "Нормандская встреча" в ноябре - последний шанс "Минска"

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдение семидневного режима тишины.

Темы: ОБСЕ Лавров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина в ОБСЕ: Россия перебросила на Донбасс "казаков" и спецназ 30 октября 2019, 20:21
Вакарчук против разведения: У "Голоса" есть "точная информация" об обстрелах Золотого 30 октября 2019, 11:02
Спецпред ОБСЕ Сайдик сообщил, что готовится большой обмен пленными 29 октября 2019, 18:59
Все новости
Главные новости
Дубневичу вручили подозрение
Зеленский рассказал, когда начнется разведение в Петровском
Рада сняла неприкосновенность и разрешила арест Дубневича
"Слуга народа" признался в Раде, что был свидетелем коррупции Дубневича
Все новости
еда

Почему грибы полезны

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів