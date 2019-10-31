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Генсек ОБСЕ обещает подробно обсудить Украину с Лавровым

Четверг, 31 октября 2019, 12:38

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг планирует обсудить ситуацию в Украине.

Об этом он в начале встречи, передает российское агентство ТАСС.

"Для того, чтобы успешно справиться с вызовами, которые стоят перед нами, необходима решительная поддержка государств-участников для того, чтобы ОБСЕ могла успешно бороться с этими вызовами. Если мы будем работать вместе путем диалога, мы сможем реагировать на отсутствие доверия между государствами членами. Мы видим, что прогресс возможен там, где есть политическая воля и где есть искренний диалог", - сказал Гремингер.

"Еще одно направление нашей работы это, конечно, же Украина, и сегодня мы подробно остановимся на этой теме", - добавил генсек ОБСЕ.

Гремингер также отметил, что встреча даст возможность обсудить все вопросы повестке дня перед заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 5-6 декабря.

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Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдение семидневного режима тишины.

Темы: ОБСЕЛавров
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