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Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви комісії Україна-НАТО

Четвер, 31 жовтня 2019, 13:42

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт зняв своє вето із ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент угорські пропозиції до документа було враховано.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у четвер вранці державному агентству MTI.

У середу на Євразійському саміті в Будапешті Сіярто сказав, що Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО та України, оскільки її пропозиції були відхилені.

Він зазначив, що "позбавлення прав меншини однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, Будапешт хотів, аби у заяві містилося положення про відновлення цих прав.

Пізніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з президентом РФ підтвердив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

Та вже в четвер вранці Сіярто заявив, що посли НАТО і України ухвалили документ, до якого "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", було внесено угорські пропозиції.

"Врешті-решт наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за утискувану громаду угорців та закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", - сказав Петер Сіярто.

В ухваленій заяві міститься дві згадки, які стосуються прав угорської меншини в Україні.

Зокрема, в документі йдеться, що союзники закликають Україну повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, й Україна зобов'язалась це зробити.

Також в документі сказано, що "успіх реформ, включаючи боротьбу з корупцією, матиме вирішальне значення для створення основи для процвітаючої і мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, прихильних загальним цінностям, повазі до прав людини, меншин і верховенства права".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОвето
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