Будапешт пояснив, чому зняв вето із заяви комісії Україна-НАТО
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт зняв своє вето із ухвалення заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент угорські пропозиції до документа було враховано.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив у четвер вранці державному агентству MTI.
У середу на Євразійському саміті в Будапешті Сіярто сказав, що Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО та України, оскільки її пропозиції були відхилені.
Він зазначив, що "позбавлення прав меншини однієї з країн-учасниць НАТО щонайменше заслуговує згадки в такому документі". Крім того, Будапешт хотів, аби у заяві містилося положення про відновлення цих прав.
Пізніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан на спільній пресконференції з президентом РФ підтвердив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.
Та вже в четвер вранці Сіярто заявив, що посли НАТО і України ухвалили документ, до якого "в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну", було внесено угорські пропозиції.
"Врешті-решт наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за утискувану громаду угорців та закликає Україну дотримуватися міжнародних правил і стандартів міжнародних організацій", - сказав Петер Сіярто.
В ухваленій заяві міститься дві згадки, які стосуються прав угорської меншини в Україні.
Зокрема, в документі йдеться, що союзники закликають Україну повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, й Україна зобов'язалась це зробити.
Також в документі сказано, що "успіх реформ, включаючи боротьбу з корупцією, матиме вирішальне значення для створення основи для процвітаючої і мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, прихильних загальним цінностям, повазі до прав людини, меншин і верховенства права".
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