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Будапешт объяснил, почему снял вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Четверг, 31 октября 2019, 13:42

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в четверг утром государственному агентству MTI.

В среду на Евразийском саммите в Будапеште Сиярто сказал, что Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО и Украины, поскольку ее предложения были отклонены.

Он отметил, что "лишение прав меньшинства одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, Будапешт хотел, чтобы в заявлении содержалось положение о восстановлении этих прав.

Позже премьер Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом РФ подтвердил, что заявление послов НАТО в отношении Украины не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье.

Но уже в четверг утром Сийярто заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине.

В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, крепко встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОвето
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