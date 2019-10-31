В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружен психотроп
Дополнительная токсикологическая экспертиза выявила медицинский препарат клозапин в организме сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым 14 марта.
Источник: столичная прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Максимец: "Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часа до наступления смерти".
Детали: Согласно предварительной экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью: они нанесены примерно за час до ее наступления. Чтобы получить ответы на вопросы об обстоятельствах гибели Бухтатого, было принято решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу. Она и показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.
Максимец объясняет, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых (задержанный по горячим следам гражданин Армении - ред.) сейчас предстанет перед судом (обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу).
В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина.
Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины - разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению, санкция которой предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
Одновременно продолжается активная работа по установлению лица второго нападающего.
Материалы в отношении него выделены в отдельное уголовное производство.
История вопроса:
- Тело сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого обнаружили рано утром 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева.
- У Бухтатого обнаружили перелом костей носа, однако предварительной причиной смерти была названа болезнь сердца.
- По данным следствия, перед смертью два человека совершили на него нападение с целью ограбления.
- Один из нападавших (25-летний гражданина Республики Армения) вскоре был задержан. Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).
- У задержанного изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего. Подозреваемый находится под стражей.
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