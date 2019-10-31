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Парламент звільнив трьох членів Нацради з ТБ і радіо

Четвер, 31 жовтня 2019, 15:51

Верховна Рада проголосувала за звільнення трьох із восьми членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень.

Джерело: засідання парламенту 31 жовтня

Деталі: "За" постанову №2344 проголосували 313 нардепів. З посад звільняються Ольга Герасим’юк, Ільяшенко Олександр та Олег Черниш.

 

Під час обговорення низка нардепів звернули увагу на колізію: оскільки в постанові було вказано, що вона набирає чинності з моменту призначення Верховною Радою на вакантні посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема нардеп "Євросолідарності" Микола Княжицький та представник "Батьківщини" Іван Крулько зазначив, що таке формулювання заблокує оголошення конкурсу на нових членів Нацради. Запропонували правку, що постанова набуде чинності з моменту підписання її спікером Верховної Ради.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики представник "Слуги народу" Олександр Ткаченко стверджував, що  в постанові немає суперечностей. Водночас після тривалого обговорення він погодився внести правку з голосу.

Таким чином звільнені члени Нацради будуть продовжувати виконувати свої повноваження до обрання Радою нових членів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радателебачення
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