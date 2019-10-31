Парламент уволил трех членов Нацсовета по ТВ и радио

Верховная Рада проголосовала за увольнение трех из восьми членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Источник: заседание парламента 31 октября

Детали: "За" постановление №2344 проголосовали 313 нардепов. С должностей освобождаются Ольга Герасимьюк, Ильяшенко Александр и Олег Черныш.

Во время обсуждения ряд нардепов обратили внимание на коллизию: поскольку в постановлении было указано, что оно вступает в силу с момента назначения Верховной Радой на вакантные должности членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности нардеп "Евросолидарности" Николай Княжицкий и представитель "Батькивщины" Иван Крулько отметили, что такая формулировка заблокирует объявление конкурса на новых членов Нацсовета. Предложили правку, что постановление вступит в силу с момента подписания его спикером Верховной Рады.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко утверждал, что в постановлении нет противоречий. В то же время после обсуждения он согласился внести правку с голоса.

Таким образом освобожденные члены Нацсовета будут продолжать выполнять свои полномочия до избрания Радой новых членов.