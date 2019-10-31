СБУ доручили встановити осіб, які поїхали до Земана представляти Крим

Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила СБУ в АР Крим встановити представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги, які здійснили незаконний виїзд з півострова до Чеської Республіки.

Джерело: Facebook-сторінка прессекретаря прокуратури АРК Катерини Діденко

Дослівно: "Прокуратура Автономної Республіки Крим опрацьовує інформацію щодо виїзду представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги", що реалізує політику Кремля, до Чеської Республіки. Надано доручення СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) на встановлення осіб, які здійснили незаконний виїзд з півострова Крим до Чеської Республіки".

"Колаборанти здійснили чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства та переслідування за релігійні погляди й громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим".

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