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СБУ доручили встановити осіб, які поїхали до Земана представляти Крим

Четвер, 31 жовтня 2019, 17:31

Прокуратура Автономної Республіки Крим доручила СБУ в АР Крим встановити представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги, які здійснили незаконний виїзд з півострова до Чеської Республіки.

Джерело: Facebook-сторінка прессекретаря прокуратури АРК Катерини Діденко

Дослівно: "Прокуратура Автономної Республіки Крим опрацьовує інформацію щодо виїзду представників так званої кримськотатарської організації "Къырым бирлиги", що реалізує політику Кремля, до Чеської Республіки. Надано доручення СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) на встановлення осіб, які здійснили незаконний виїзд з півострова Крим до Чеської Республіки".

"Колаборанти здійснили чергову спробу легітимізувати окупацію півострова, забули тільки розповісти про факти політичних репресій, численні викрадення, вбивства та переслідування за релігійні погляди й громадську діяльність, що відбуваються в АР Крим".

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Передісторія:

  • 30 жовтня стало відомо, що президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю. За їхніми словами, Земан заявив про визнання Криму частиною Росії.
  • Представниця маргінальної організації "Къырым бирлиги" Таміла Німетуллаєва відвідала 28 жовтня урочисте прийняття у президентському палаці з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини.
  • 31 жовтня посольство України в Чехії висловило рішучий протест щодо запрошення на урочисте прийняття у Празькому граді представників псевдо-кримськотатарської організації "Кирим бірлігі", лояльної до Кремля.
  • Президент Чехії Мілош Земан на початку вересня прийняв у Празькому Граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

Українська правда

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Теми: СБУ
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